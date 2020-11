Er kan weer gestemd voor de Top 1008 van Groot Nieuws Radio

Vanaf vandaag is de stembus weer geopend voor de Top 1008 van Groot Nieuws Radio. Er kan gestemd worden tot en met 6 december.

Top 1008

De Top 1008 bevat de populairste Christelijke liederen gekozen door de luisteraars van de radiozender. 1008 verwijst naar de middengolffrequentie 1008 kHz waar de radiozender tot eind 2018 was te horen. Sindsdien is de radiozender te beluisteren via DAB+, Internet en diverse digitale radiopakketten.

Stemmen

Via de website van de radiozender kan er gestemd worden. Luisteraars kunnen drie favoriete nummers aangeven en daarbij maximaal drie vrije keuzes doorgeven. “Als dank voor je stem, ontvang je een speciale editie van de CD ‘Let There Be Wonder’ van Matt Redman thuisgestuurd“, aldus de radiozender.

10e editie

Dit jaar is alweer de 10e editie van de Top 1008. Vorig jaar stonden Lauren Daigle op nummer 1 met You Say, gevolgd door Jezus Overwinnar van Mozaïek Worship (2) en Leef met volle teugen van Kinga Bán & Elbert Smelt (3). Welk lied in 2020 het meest populair is onder de luisteraars van Groot Nieuws Radio wordt op Oudejaarsdag duidelijk. De lijst is vanaf 21 december te horen op de radiozender.

Stemmen kan via de website Grootnieuwsradio.nl