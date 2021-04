Eredivisie: Ajax-AZ live te volgen op radio en televisie

De topper in de Eredivisie tussen Ajax en AZ is zondag live te volgen via radio en televisie.

Kampioen?

Ajax kan zondag in de eigen Johan Cruijff ArenA kampioen worden. Dan moet de ploeg uit Amsterdam wel winnen van AZ uit Alkmaar en PSV moet in haar wedstrijd tegen FC Groningen punten morsen. De wedstrijd in Amsterdam begint om 14.30 uur en is live te volgen via radio en televisie.

ESPN

De wedstrijd tussen Ajax en AZ is te volgen via het hoofdkanaal van ESPN. Deze zender is bij veel aanbieders te vinden in het digitale basispakket. Bij aanbieder Ziggo maakt ESPN normaal onderdeel uit van een aanvullend pakket. De aanbieder stelt echter de zenders van ESPN Eredivisie dit weekeinde gratis beschikbaar.

NPO Radio 1

Via de radio is de wedstrijd live te volgen via NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. De radiozender is te beluisteren via FM en/of DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Daarnaast is de wedstrijd te volgen via de regionale omroep NH en Ajax Radio.

NPO 1

Een samenvatting van de wedstrijd Ajax-AZ is samen met samenvattingen van alle andere wedstrijden in deze speelronde van de Eredivisie te zien bij NOS Studio Sport om 19.00 uur op NPO 1.