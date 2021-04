ESPN Eredivisie dit weekeinde gratis te zien bij Ziggo

Voor alle klanten met minimaal TV Start of TV Standard, zet Ziggo dit weekend alle ESPN Eredivisie kanalen (421 t/m 423) open.

Ajax-AZ

“Als trotse hoofdsponsor van Ajax vinden we het mooi dat we de kraker Ajax-AZ kunnen laten zien aan zoveel mogelijk fans, die dit seizoen bijna alle wedstrijden vanuit huis hebben moeten kijken. Daarnaast staan ook de andere wedstrijden van Speelronde 30 dit weekend open, wat een mooi gebaar is naar fans van alle Eredivisieclubs“, aldus de aanbieder. Normaal maken de zenders van ESPN Eredivisie onderdeel uit van een aanvullend pakket.

Programma

Dit weekeinde zijn onder andere de duels Ajax-AZ, Feyenoord-Vitesse, PSV-FC Groningen en Willem II-RKC Waalwijk te zien

“Spanning”

“Ziggo zet de ESPN Eredivisie juist dit weekend open vanwege de spanning rondom het kampioenschap en bij de andere topwedstrijden. Hoewel voor het eerst weer een kleine

hoeveelheid fans aanwezig mag zijn, hebben veel seizoenkaarthouders geen kaart voor de wedstrijden weten te bemachtigen. Zij kunnen dankzij deze actie de wedstrijden op TV kijken“,

aldus Ziggo.

Kijken

De zenders van ESPN Eredivisie zijn te zien van vrijdag 23 april tot en met zondag 25 april voor alle abonnees met digitale televisie (minimaal TV Start of TV Standard) via kanaal 421, 422 en 423. Daarnaast zijn de zenders ook te zien via Ziggo Go.

Volledige programma op betreffende zenders:

Vrijdag 23/4 18.45 uur: Willem II-RKC Waalwijk ESPN (Kanaal 421)

Zaterdag 24/4 16.30 uur: sc Heerenveen-PEC Zwolle ESPN (Kanaal 421)

Zaterdag 24/4 18.45 uur: PSV-FC Groningen ESPN (Kanaal 421)

Zaterdag 24/4 18.45 uur: Sparta Rotterdam-VVV-Venlo ESPN 2 (Kanaal 422)

Zondag 25/4 12.15 uur: FC Emmen-Heracles Almelo ESPN 2 (Kanaal 422)

Zondag 25/4 14.30 uur: Ajax-AZ ESPN (Kanaal 421)

Zondag 25/4 14.30 uur: ADO Den Haag-Fortuna Sittard ESPN 2 (Kanaal 422)

Zondag 25/4 16.45 uur: Feyenoord-Vitesse ESPN (Kanaal 421)

Zondag 25/4 16.45 uur: FC Twente-FC Utrecht ESPN 2 (Kanaal 422)

