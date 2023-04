De finale van de TOTO KNVB Beker is zondag 30 april live te zien op ESPN en ook rechtstreeks te volgen via het TikTok-kanaal van de zender. Ajax en PSV gaan in Rotterdam om 18.00 uur de strijd met elkaar aan in de Kuip. De finale is een herhaling van de finale van vorig seizoen, waarin PSV destijds de cup mee naar huis nam.

ESPN

De finale is te zien op het eerste tv-kanaal van ESPN, waar de bekerzondag om 10.00 uur start met ‘Goedemorgen Bekerfinale’. Om 16.00 start de live voorbeschouwing vanuit De Kuip. De wedstrijd is ook te zien via FOX.

Ook live op TikTok

De bekerfinale is komende zondag ook live te zien op het TikTok-kanaal @ESPNNL. Met de inzet van een extra cameraploeg en regisseur wordt de wedstrijd vastgelegd in het verticale beeldformaat 9:16, de ideale manier om de wedstrijd op een mobiele telefoon te volgen. Aanvullend wordt er ook gebruik gemaakt van de reguliere tv-registratie zodat men ook in deze online-uitzending niks van buitenspelcamera’s en VAR-signaal hoeft te missen.

Vervolg

Bij de start van dit seizoen zond ESPN met de Johan Cruijff Schaal voor het eerst een volledige voetbalwedstrijd live uit op TikTok. Deze succesvolle primeur krijgt nu een vervolg met de KNVB-bekerfinale. Aletha Leidelmeijer en Teun de Boer doen wederom speciaal verslag voor deze uitzending, waarbij volop interactie wordt gezocht met het online publiek. De uitzending op TikTok begint 17:45 uur met een voorbeschouwing en loopt door tot en met de uitreiking van de cup.