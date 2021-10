ESPN gaat basketbal uit Amerikaanse NBA uitzenden

ESPN gaat met ingang van dit seizoen het basketbal uit de Amerikaanse NBA in Nederland uitzenden en neemt hiermee het stokje over van Ziggo Sport.

Meerjarig

Het meerjarige partnership, dat begint met de start van het 75e seizoen van de NBA deze maand, omvat het meest uitgebreide tv-pakket van de NBA ooit in Nederland. “Ook wordt hiermee de succesvolle, jarenlange samenwerking uitgebreid die de NBA en ESPN al hadden in de Verenigde Staten en vele andere landen.“, aldus de sportzender in een persbericht. De eerste tip-off van het NBA-seizoen 2021-2022 is op dinsdag 19 oktober.

Meer dan 200 livewedstrijden per seizoen

Dankzij het partnership is ESPN in de gelegenheid om meer dan 200 livewedstrijden per seizoen uit te zenden in Nederland, waarbij met name de wedstrijden in het oog springen die deel uitmaken van het ‘NBA Saturdays and NBA Sundays presented by NBA 2K22’ European primetime initiative. Ook maken onder andere NBA-events als de Christmas Day Games, NBA All-Star, de NBA Playoffs, de Conference Finals en Finals deel uit van het pakket, aangevuld met NBA-gerelateerde studioprogrammering van de Amerikaanse ESPN-collega’s.

“Trots”

Rob Labree, director Programming & Production van ESPN: “Ik ben ongelofelijk trots een van ’s werelds meest spectaculaire en prestigieuze sportcompetities toe te voegen aan onze programmering. De NBA, met al zijn talenten, iconen en roemrijke teams, behoeft geen nadere introductie. De NBA wordt een prominent onderdeel van de ESPN-programmering, met veel livewedstrijden en populaire programma’s zoals ‘NBA Countdown’ en ‘NBA Today’.”

Ziggo Sport

Tot en met afgelopen seizoen waren de wedstrijden van de NBA te zien bij Ziggo Sport. In mei was al bekend geworden dat deze sportzender de rechten voor het Amerikaanse niet heeft kunnen verlengen.

Sociale media: