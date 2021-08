ESPN stopt met uitzenden wedstrijden Tweede Divisie

Met ingang van het nieuwe voetbalseizoen zal sportzender ESPN geen wedstrijden meer uitzenden uit de Tweede Divisie. Dit berichten diverse lokale media waaronder ‘De Bunschoter’.

Tweede Divisie

De Tweede Divisie is sinds 2016 het derde niveau van de voetbalcompetities bij de mannen in Nederland. In deze divisie komen bekende amateurclubs uit zoals AFC, Katwijk, Quick Boys,

De Treffers, IJsselmeervogels, Scheveningen en Spakenburg.

Contract

De afgelopen vijf jaar zond ESPN (en daarvoor FOX Sports) elke speelronde één duel uit de Tweede Divisie live uit. Daarnaast waren er elke zondag de hoogtepunten te zien van de afgelopen speelronde. Het contract met ESPN is nu afgelopen en wordt niet verlengd.

Volgens de Tweede Divisie lopen er wel gesprekken met andere partijen om de wedstrijden uit te zenden.