ESPN zendt innovatieve Future of Football Cup uit

ESPN zendt volgende week de Future of Football Cup uit. PSV, AZ, RB Leipzig en Club Brugge nemen met hun beloftenteams deel aan het innovatieve voetbaltoernooi.

Innovatief

Een toernooi met aangepaste spelregels en innovatieve verslaggeving waar ESPN uitgebreid en live aandacht aan besteed. “De Future of Football Cup staat voor snelle en energieke wedstrijden. Tijdens het toernooi worden vijf spelregels aangepast om daarmee het effect te bekijken op wedstrijden van topniveau.“, aldus de sportzender. Door de regels aan te passen wordt gekeken wat dit qua intensiteit doet met spelers en qua aantrekkelijkheid voor toeschouwers.

Testen

Red Bull Nederland is partner van het toernooi, samen met ESPN. “Wij gaan op innovatieve wijze testen doen om de fans dichter bij de actie te brengen. Zo zijn er tijdens de wedstrijd interviews met coach en wisselspelers en biedt een speciale ‘player cam’ een extra inkijkje in de voorbereiding op de wedstrijd.”, aldus ESPN.

Uitzendingen

Op donderdag 15 juli om 11.00 uur speelt AZ tegen RB Leipzig, gevolgd door een wedstrijd om 15.00 uur, waarin PSV het opneemt tegen het Belgische Club Brugge. Zondag 18 juli wordt er om 11.00 uur gespeeld door AZ en Club Brugge. De laatste wedstrijd, RB Leipzig – PSV begint om 15.00 uur. Na elke wedstrijd worden penalty’s genomen, die meetellen om de toernooiwinnaar te bepalen in geval van gelijke stand in de poule.

De Future of Football Cup is te volgen via de kanalen van ESPN