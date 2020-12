Europa League: Wedstrijden PSV, Feyenoord en AZ live op radio en tv

Donderdagavond spelen PSV, Feyenoord en AZ hun vijfde wedstrijd in de groepsfase van de Europa League. De wedstrijden zijn live te volgen via radio en tv.



Feyenoord

Feyenoord speelt in de groepsfase van de Europa League in groep K met als tegenstanders CSKA Moskou, Dinamo Zagreb en AC Wolfsberger. Donderdag staat het duel tegen Dinamo Zagreb op het programma. De wedstrijd is vanaf 18.55 uur te zien via RTL 7. De voorbeschouwing op deze wedstrijd is vanaf 18.00 uur te zien op RTL 7.

PSV

PSV speelt in groep E van de Europa League tegen de clubs Granada, Omonia en PAOK. Donderdag staat om 21.00 uur het duel tegen Granada op het programma. De wedstrijd is live te volgen via RTL 7.

AZ

AZ uit Alkmaar staat na vier wedstrijden op de derde plek in Groep F. Morgen staat er om 21.00 uur een thuisduel tegen Napoli op het programma. De wedstrijd is live te volgen via FOX Sports 1. Deze zender is bij de meeste aanbieders te bekijken via het digitale basispakket.

NPO Radio 1

Op NPO Radio 1 zijn de wedstrijden te volgen in het programma Langs de Lijn en Omstreken. Dit programma is vanaf 19.00 uur te horen. NPO Radio 1 is ook te beluisteren op Internet.

Radio Rijnmond

De regionale omroep Radio Rijnmond doet uitgebreid verslag van de wedstrijd Feyenoord – Dinamo Zagreb in een extra uitzending van Radio Rijnmond Sport. Radio Rijnmond Sport start om 18:00 uur. De radiozender is ook te beluisteren via Internet.