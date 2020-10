Europa League: Wedstrijden PSV, Feyenoord en AZ live op radio en tv

Vanavond spelen PSV, Feyenoord en AZ hun eerste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League. De wedstrijden zijn live te volgen via radio en televisie.

AZ

AZ reist af naar Napoli voor haar eerste groepsduel. De club uit Alkmaar kan maar een beperkt aantal spelers meenemen vanwege diverse coronabesmettingen. AZ speelt in Groep F van de Europa League met naast Napoli ook Real Sociedad en NHK Reijka (Kroatiƫ). De wedstrijd begint vanavond om 18.55 uur en is live te volgen via FOX Sports 1. Deze televisiezender is bij de meeste tv-aanbieders opgenomen in het digitale basispakket.

PSV

PSV speelt in groep E van de Europa League tegen de clubs Granada, Omonia en PAOK. Vanavond staat om 18.55 uur het thuisduel tegen Granada op het programma. De wedstrijd is live te volgen via RTL 7.

Feyenoord

Feyenoord speelt in de groepsfase van de Europa League in groep K met als tegenstanders CSKA Moskou, Dinamo Zagreb en AC Wolfsberger. Vanavond staat om 21.00 uur in Zagreb de uitwedstrijd tegen Dinamo Zagreb op het programma. De wedstrijd is live te volgen via RTL 7.

NPO Radio 1

Op NPO Radio 1 zijn de wedstrijden te volgen in het programma Langs de Lijn en Omstreken. Dit programma is vanaf 19.00 uur te horen. NPO Radio 1 is ook te beluisteren op Internet.

Radio Rijnmond

De regionale omroep Radio Rijnmond doet uitgebreid verslag van de wedstrijd Dinamo Zagreb-Feyenoord in een extra uitzending van Radio Rijnmond Sport. Verslaggever Sinclair Bischop zal vanuit Zagreb het radioverslag geven. Radio Rijnmond Sport start om 20:00 uur en duurt tot en met 24:00 uur. De radiozender is ook te beluisteren via Internet.