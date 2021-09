Europese wedstrijden PSV, AZ en Vitesse live op radio en tv

Vanavond zijn de verrichtingen van PSV, AZ en Vitesse in de Europa League en de Conference League live te volgen via radio en televisie.

PSV, Feyenoord, AZ én Vitesse

Dit seizoen speelt PSV in de groepsfase van de UEFA Europa League. Feyenoord, AZ en Vitesse nemen deel aan de groepsfase van de UEFA Conference League. Vanavond staat de eerste ronde van de groepsfase in de Europa League en Conference League op het programma. Feyenoord speelde afgelopen dinsdag al de eerste wedstrijd. In Israel speelde Feyenoord met 0-0 gelijk tegen Maccabi Haifa.

Veronica

Vanaf dit seizoen zendt Veronica de wedstrijden uit de Europa League en de Conference League uit. Wilfred Genee en Hélène Hendriks wisselen de presentatie van de Europese voetbalavonden bij Veronica af, vergezeld door Johan Derksen, René van der Gijp en Wim Kieft. De avonden dat Wilfred Genee presenteert, is Hélène Hendriks in één van de stadions aanwezig om verslag te doen. Het commentaar bij de wedstrijden wordt verzorgd door Wytse van der Goot en Leo Driessen.

PSV

PSV is in de groepsfase van de Europa League ingedeeld in een poule met de clubs AS Monaco, Real Sociedad en Sturm. Vanavond om 21.00 uur staat de eerste wedstrijd in Eindhoven op het programma tegen Real Sociedad. De wedstrijd is live te zien op Veronica vanaf 21.00 uur.

Vitesse

Vitesse uit Arnhem wacht in de groepsfase van de Conference League mooie affiches tegen Tottenham Hotspur en Stade Rennes. NS Mura completeert de poule van de Arnhemmers. Vanavond wordt er om 18.45 uur afgetrapt tegen NS Mura uit Slovenië. De wedstrijd is te zien bij Veronica. De voorbeschouwing begint rond 18.30 uur.

AZ

AZ moet in de groepsfase van de Conference League zien af te rekenen met CFR Cluj, FK Jablonec en Randers FC. Vanavond staat de eerste wedstrijd op het programma tegen Randers FC. De wedstrijd is live te zien via ESPN 1. Deze zender is bij een groot aantal aanbieders te vinden in het digitale basispakket. Bij o.a. Ziggo moet een aanvullend abonnement worden afgesloten. Daarnaast is het ook mogelijk om een zogenaamde dagpas te kopen. Een samenvatting van de wedstrijd Randers FC-AZ is

vanaf 23.00 uur ook te zien bij Veronica.

NPO Radio 1

Op de radio zijn de wedstrijden van PSV en AZ ook te volgen via NPO Radio 1 in het programma Langs de Lijn en Omstreken. NPO Radio 1 is te beluisteren via FM, DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.