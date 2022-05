Deze week wordt het Eurovisie Songfestival gehouden in het Italiaanse Turijn. Het evenement is uitgebreid te volgen bij AVROTROS op radio, televisie en Internet.

S10

Nederland wordt dit jaar vertegenwoordigt door S10 met het nummer De Diepte. Vanavond moet S10 in de eerste halve finale direct aan het werk. Beide halve finales op dinsdag en donderdag en natuurlijk de finale worden uitgezonden door de AVROTROS op NPO 1.

Halve finales

Vanavond om 21.00 uur begint de eerste halve finale. Om 20.30 uur wordt er afgetrapt met het programma Eurovisie Songfestival – De voorbeschouwing. Live vanuit Hilversum blikt Rik van de Westelaken samen met zijn gast vooruit op het Eurovisie Songfestival. Zij bespreken de landen die vanavond gaan optreden en schakelen live met Cornald Maas en Jan Smit in Turijn. Hila Noorzai neemt de kijker mee in de sfeer rondom het grootse muziekevenement. Ook donderdag, bij de 2e halve finale is dit programma te zien. De uitzending is te zien op NPO 1.

Finale

In de finale van de 66ste editie van het Eurovisie Songfestival betreden 25 landen het podium van Pala Alpitour om hun beste optreden neer te zetten. Welke act pakt uiteindelijk de titel van deze grootste muziekwedstrijd ter wereld? Het commentaar bij de halve finales en finale is in handen van Cornald Maas en Jan Smit. De finale is te volgen via NPO 1 en NPO Radio 2. Kijken kan ook via Internet.