Vanavond is de show Eurovision: Europe Shine A Light te zien op NPO 1 en YouTube. De show wordt geproduceerd door de NPO, NOS, AVROTROS in samenwerking met de EBU (European Broadcasting Union).

Live

De show komt live vanaf het Mediapark in Hilversum en wordt door meer dan 40 landen in Europa en Australië uitgezonden. De 41 deelnemers die dit jaar zouden meedoen aan het Eurovisie Songfestival in Rotterdam worden tijdens de uitzending in de spotlight gezet. Daarnaast zijn in deze speciale show optredens te zien van vele andere Eurovisie-artiesten.

Artiesten

Vanuit heel Europa brengen de 41 artiesten een persoonlijke boodschap en komt er een clip voorbij van het nummer waarmee ze zouden meedoen aan het Songfestival. En samen zullen zij, vanuit locaties in heel Europa, een uitvoering brengen van het nummer Love Shine A Light van Katrina and The Waves (winnaar 1997). Het Rotterdams Philharmonisch Orkest, bestaande uit 90 muzikanten, zal dit nummer eveneens uitvoeren in een bijzondere orkestversie.

Uiteraard mag Duncan Laurence in deze show niet ontbreken. De winnaar van het Eurovisie Songfestival van vorig jaar zingt zijn gloednieuwe nummer Someone Else dan voor de allereerste keer in een liveshow.

Johnny Logan

Tijdens de show zal Mr. Eurovision Johnny Logan zijn beroemde nummer What’s Another Year zingen. Hiermee won hij het Eurovisie Songfestival in 1980. Hij brengt het nummer samen met vele Songfestival-fans van over de hele wereld waarmee hij een enorm Songfestivalkoor vormt.

Presentatie

De show wordt – vanuit een studio zonder publiek – gepresenteerd door de Nederlandse presentatoren Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit. De Nederlandse internet-ster NikkieTutorials geeft in deze bijzondere uitzending online updates. De show is in het Engels en zal in Nederland door Cornald Maas voor AVROTROS voorzien worden van Nederlands commentaar.

Kijken

Eurovision: Europe Shine a Light wordt uitgezonden op zaterdag 16 mei om 21:00 uur en is te zien op NPO 1. De show wordt ook live gestreamd op het officiële YouTube-kanaal van Eurovision.

