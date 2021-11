Morgen, maandag 22 november gaat de Evergreen Top 1000 van start op NPO Radio 5. De lijst is de hele week te horen tussen 06.00 – 20.00 uur.

Evergreen Top 1000

De lijst van 2021 is afgelopen week bekend geworden. Golden Earring en Franse chansons zijn dit jaar opvallend populair in de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5. Alle nummers van de Earring stijgen én de band krijgt er drie nieuwe noteringen bij. Het aandeel van het Franstalige repertoire stijgt naar 45 nummers; vorig jaar waren dat er nog 34.

Danny Vera

Roller Coaster van Danny Vera is door de stemmers voor het tweede jaar op rij verkozen tot de nummer 1. De volledige lijst is te bekijken op de website van de radiozender.

Luisteren

De lijst is van maandag 22 november tot en met vrijdag 29 november te horen op NPO Radio 5. De lijst wordt gepresenteerd door Bert Haandrikman, Hans Schiffers, Daniel Dekker, Henk van Steeg, Bert Kranenbarg, Manuëla Kemp en Henkjan Smits. Luisteren kan via DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Televisie

Manuëla Kemp en Henkjan Smits presenteren ook dit jaar weer het televisieprogramma NPO Radio 5 Evergreen Top 1000 (Omroep MAX), van maandag 22 november tot en met vrijdag 26 november rond 16.00 uur op NPO 1. Ze vertellen opmerkelijke verhalen uit de popgeschiedenis en laten de mooiste videoclips zien.

Meer informatie over de Evergreen Top 1000 is te vinden op de website van NPO Radio 5.