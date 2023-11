Tot en met vrijdag 24 november is de Evergreen Top 1000 te horen op NPO Radio 5. Van maandag tot en met donderdag van 06.00 tot 21.00 uur en op vrijdag van 06.00 tot 20.00 uur op NPO Radio 5.

The Cats

De lijst met de beste evergreens is ook dit jaar weer samengesteld door de luisteraar van de radiozender. The Cats is dit jaar de belangrijkste hofleverancier in de Evergreen Top 1000. De Volendamse band is met 28 nummers in de lijst aanwezig en dat zijn er vier meer dan vorig jaar. The Beatles staat op de tweede plek met 23 noteringen. The Rolling Stones en Elvis Presley delen met ieder 22 liedjes de derde plaats bij de hofleveranciers. Het Dorp van Wim Sonneveld prolongeert de eerste plaats in de Evergreen Top 1000.

Nieuwe binnenkomers

De Evergreen Top 1000 telt dit jaar 44 echte nieuwkomers (nummers die nooit eerder in de lijst stonden). Het Het Nog Nooit Zo Donker West van Ede Staal (1984) is de hoogste nieuwe binnenkomer, op 57. Innuendo van Queen stond ook nooit eerder in de lijst en komt binnen op 141. Atemlos Durch Die Nacht van Helene Fischer debuteert op 200.

Luisteren

De lijst is te horen van maandag 20 november tot en met vrijdag 24 november. Van maandag tot en met donderdag van 06.00 tot 21.00 uur en op vrijdag van 06.00 tot 20.00 uur op NPO Radio 5. Luisteren kan onder andere via DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet. De uitzending is tussen 09.00 en 18.00 uur ook live te zien via NPO 1 extra en nporadio5.nl.

Televisie

De classics uit de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5 zijn ook te zien op tv in het NPO 1-programma NPO Radio 5 Evergreen Top 1000. De presentatoren Erik de Zwart en Angela Groothuizen nemen de kijkers en het publiek in de studio mee in de popgeschiedenis. Muziekclips worden afgewisseld met opmerkelijke verhalen achter songs en artiesten. NPO Radio 5 Evergreen Top 1000 is elke dag te zien van maandag 20 tot en met vrijdag 24 november rond 15.30 uur bij MAX op NPO 1.

De complete lijst en meer informatie over de lijst is te vinden op de website van NPO Radio 5.