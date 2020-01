Exclusieve HBO-series Ziggo Movies & Series scoren bij Golden Globes

De Amerikaanse zender HBO scoorde zondagnacht vier Golden Globes. De series van HBO zijn in Nederland exclusief te zien via Ziggo Movies & Series.

HBO

HBO was met vier Golden Globes de grote winnaar van de avond. Deze belangrijke film- en televisieprijzen werden op zondag 5 januari 2020 uitgereikt. De series van HBO zijn in Nederland exclusief te zien via Ziggo Movies & Series (X)L.

Russell Crowe

Russell Crowe won een Golden Globe met zijn hoofdrol in The Loudest Voice (Movies & Series). De HBO-miniserie Chernobyl kreeg twee Golden Globes uitgereikt voor de Beste miniserie en Beste mannelijke bijrol (Stellan Skarsgård). Ook de serie Succession van HBO was goed voor twee Golden Globes: voor de Beste TV Serie in de categorie Drama en Beste acteur in een dramaserie.

Exclusief

De winnende HBO-series zijn in Nederland exclusief te zien bij Ziggo Movies & Series L en XL. The Loudest Voice is te zien bij Ziggo Movies & Series. Dit pakket is inbegrepen bij Ziggo Movies & Series L en XL.

Chernobyl

Vanaf april 2020 is de serie Chernobyl te volgen op VRT Canvas. De serie vertelt het verhaal van de ontploffing in de kerncentrale in toenmalige Sovjetrepubliek Oekraïne, de rampzalige gevolgen ervan voor de omgeving en de omwonenden, en de race tegen de tijd van brandweer en technici om mensen te redden en erger te voorkomen.

Alle winnaars van de Golden Globes 2020 vind je hier.