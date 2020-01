Derde Seizoen The Handmaid’s tale van start op VRT Canvas

Het derde seizoen van de Amerikaanse serie The Handmaid’s Tale gaat vandaag, woensdag 1 januari 2020 van start bij de Vlaamse zender Canvas.

Elke woensdag

Elke woensdag zal er een nieuwe aflevering van de serie te zien zijn op de Vlaamse publieke zender. Vandaag zijn de eerste twee afleveringen van het nieuwe seizoen te zien bij de televisiezender vanaf 21.55 uur.

Roman Handmaid’s Tale

De reeks, die gebaseerd werd op de gelijknamige roman van schrijfster Margaret Atwood, werd ontwikkeld door Bruce Miller. Op 26 april 2017 ging het eerste seizoen in première op de streamingdienst Hulu. De hoofdrol wordt vertolkt door Elisabeth Moss. The Handmaid’s Tale was de eerste serie van een streamingdienst die bekroond werd met de Emmy Award voor beste dramaserie.

Nederland

In Nederland zijn alle drie de seizoenen volledig te zien op de streamingdienst Videoland van RTL. Via aanbieders KPN en Ziggo zijn on-demand de eerste twee seizoen van de prijswinnende serie te zien.

Chernobyl

Naast The Handmaid’s Tale heeft VRT Canvas ook de rechten verworven van de serie Chernobyl. Deze HBO-serie is tot op heden exclusief te zien via Ziggo Movies & Series XL. Vanaf april 2020 is de serie te volgen op VRT Canvas. “Chernobyl” vertelt het verhaal van de ontploffing in de kerncentrale in toenmalige Sovjetrepubliek Oekraïne, de rampzalige gevolgen ervan voor de omgeving en de omwonenden, en de race tegen de tijd van brandweer en technici om mensen te redden en erger te voorkomen.

True Detective

Ook het derde seizoen van de HBO-serie True Detective is binnenkort te zien op VRT Canvas. Deze HBO-serie is momenteel in Nederland exclusief te zien via Ziggo Movies & Series XL. Het derde seizoen van de serie is vanaf 19 februari te zien op de Vlaamse openbare televisiezender.