Extra nieuwsuitzendingen in verband met coronavirus

Diverse radio- en televisiezenders komen met extra nieuwsuitzendingen in verband met het coronavirus. Zo brengt RTLZ maandagavond een speciale uitzending rond corona.

Persconferentie

Vanmidddag, zondag 15 maart, is er rond 17.30 uur een persconferentie te zien van ministers Bruins en Slob over nieuwe coronamaatregelen. Hierin zal hoogstwaarschijnlijk bekend worden gemaakt dat ook alle scholen gesloten worden. Deze persconferentie is onder andere te zien via de NOS op NPO 1 en RTL Nieuws (RTL 4/RTLZ). De persconferentie zal ook live op Internet worden uitgezonden via NOS.nl en RTLnieuws.nl RTL Nieuws heeft inmiddels extra nieuwsbulletins op RTL 4 en RTLZ sinds 16.45 uur.

Premier Rutte

Premier Rutte spreekt morgen, maandag 16 maart, het land toe over de corona-crisis. Hij houdt om 19.00 uur een toespraak, die live zal worden uitgezonden door de NOS en RTL via diverse media. De Rijksvoorlichtingsdienst spreekt van een ‘address to the nation’, zoals de Amerikaanse president ook met enige regelmaat doet. In Nederland is zoiets zeer ongebruikelijk.

RTLZ

Maandagavond, 16 maart is er via RTLZ een speciale uitzending te zien rond het coronavirus. Hierin worden vooral vragen van kijkers beantwoord. De uitzending is ook te volgen via de sociale media-kanalen van de nieuwszender. De uitzending begint om 19.50 uur.

New Business Radio

De online radiozender New Business Radio komt vanaf maandag met speciale Corona Updates verzorgd, speciaal voor mkb- en zzp-ondernemers. Dagelijks worden voorlopig, om 8.00, 12.00 en 17.00 uur, door De Ondernemer en New Business Radio speciale Corona Updates gebracht. De radiozender is te beluisteren via Internet.