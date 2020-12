Filmzender Film1 komt met eerste Film1 Original

Bij Film1 gaat binnenkort de eerste Film1 Original in première: de kerstfilm ‘My Dad’s Christmas Date’. De film wordt voor het eerst uitgezonden op zaterdag 12 december om 20.30 uur op Film1 Premiere en zal vanaf dat moment on demand beschikbaar zijn, onder andere via de Film1-app.

Exclusief

De film is exclusief te zien via de filmzenders die behoren tot SPI International zoals Film1. My Dad’s Christmas Date, geregisseerd door Mick Davis en met in de hoofdrollen Jeremy Piven, Olivia-Mai Barrett en Joely Richardson, vertelt het verhaal van David, een alleenstaande vader die met zijn 16-jarige dochter Jules in de Britse stad York woont.

Twee jaar na de vroegtijdige dood van haar moeder, besluit Jules om een vriendin voor haar vader te zoeken tijdens kerst en maakt zij profielen voor hem aan op verschillende online datingplatforms zonder dat hij dat weet. Alles wat Jules en haar vader nodig hebben voor Kerstmis is liefde, maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan, aangezien de plannen van Jules niet altijd handig uitpakken en dit voor grappige gevolgen zorgt.

SPI International

My Dad’s Christmas Date is een SPI International-coproductie geproduceerd door Philippe Martinez van MSR Media in samenwerking met Alan Latham van Highfield Grange Studios.

Video: