Vanavond, woensdag 25 mei, wordt in Tirana de finale gespeeld in de Conference League tussen AS Roma en Feyenoord. De wedstrijd is live te volgen op radio en televisie.

Veronica

De uitzending van de finale op Veronica begint om 18.30 uur met het programma “Feyenoord: De weg naar de finale”. Daarna begint de voorbeschouwing op de wedstrijd. De wedstrijd zelf begint om 21.00 uur en wordt gespeeld in het Air Albania stadion in Tirana.

ESPN

Bij ESPN begint de uitzending vandaag al om 12.00 uur met live updates vanaf de Rotterdamse Kuip en de binnenstad van Tirana. Alle uitzendingen zijn te zien op het eerste kanaal van ESPN, dat vrijwel alle Nederlandse tv-kijkers kunnen zien zonder aanvullend abonnement. Bij KPN is de zender te vinden op kanaal 14, bij Ziggo op kanaal 421 en bij T-Mobile Thuis op 150. Om 19.00 uur begint de voorbeschouwing en om 21.00 uur dus de wedstrijd met commentaar van Vincent Schildkamp.

Radio

Op de radio is de wedstrijd te volgen via het programma Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1 en via de regionale radiozender Radio Rijnmond. “Vanaf 19.00 uur begint Radio Rijnmond Sport waar we zoals altijd vooruitblikken op de wedstrijd. Tijdens de finale doen we live verslag van de wedstrijd en vervolgens wordt er na beschouwd. Ook zullen verslaggevers Tenny Tenzer en Jelle Gunneweg je meenemen wat er allemaal in de binnenstad van Rotterdam gebeurt. Verslaggevers Maurice Laparliére en Dennis Kranenburg staan in De Kuip. Naast de radio is dit ook de hele avond te zien op TV Rijnmond.“, aldus de regionale omroep op haar website.