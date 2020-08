FM-signaal in Zwitserland vanaf januari 2023 verleden tijd

In Zwitserland is het vanaf januari 2023 stil op de FM. Etherradio zal in Zwitserland vanaf dat moment alleen digitaal beluisterd kunnen worden. Eerder was het de bedoeling om eind 2024 te stoppen met uitzendingen via de FM in Zwitserland.

Einde FM in januari 2023

Zwitserland is, na Noorwegen, het tweede land dat overgaat tot het compleet uitschakelen van haar FM-signaal. In Noorwegen werd eind 2017 de laatste FM-zender uitgezet. In Zwitserland gaat dit, als alles volgens planning verloopt, in januari 2023 gebeuren.

Vanaf augustus 2022 begint afschakeling

De publieke radiozenders in Zwitserland zetten in augustus 2022 hun FM-zenders uit en de commerciële radiozenders volgen in januari 2023. Inmiddels luistert 71 procent via een digitale manier naar de radio aldus luisteronderzoek. Van dit percentage luistert bijna 40 procent via digitale radio via de ether (DAB+) en 32 procent via Internet en/of digitale kabelradio. FM blijft momenteel steken op een kleine dertig procent luisteraandeel.

Nederland

In Nederland is er nog geen concrete datum bekend waarop de uitzendingen via de FM gestaakt gaan worden. Onderzoeksbureau Dialogic vindt de periode 2027-2032 een realistisch moment om de uitzendingen via de FM af te schakelen. Dit schreef het bureau in een onderzoek naar de toekomst van de analoge uitzendingen via de FM en middengolf (AM) in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).