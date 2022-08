Komende weekeinde wordt de Formule 1 Grand Prix van België verreden op het circuit van Spa-Francorchamps. De race is gratis te zien via VRT Canvas.

Grand Prix van België

Zondag aanstaande wordt de Grand Prix van België verreden op het circuit van Spa-Francorchamps. Volgens kenners één van de mooiste circuits op de race-kalender van de Formule 1. Vorig jaar viel de race behoorlijk in het water, komend weekeinde wordt op beter weer gehoopt.

VRT Canvas

Traditiegetrouw wordt de Grand Prix van België live uitgezonden op de Vlaamse openbare televisiezender VRT Canvas. Zowel de kwalificatie op zaterdag 27 augustus als de race op zondag 28 augustus is live te zien via deze televisiezender. De zender is bij alle aanbieders te zien via het digitale basispakket. Bij Ziggo is de zender te zien via kanaal 52 en bij KPN via kanaal 30 van het digitale basispakket. Op zaterdag begint de uitzending op Canvas om 15.55 uur en op zondag is de race vanaf 14.45 uur te zien.

Viaplay en F1 TV

Natuurlijk is de race ook te volgen via de streamingdiensten Viaplay en F1 TV. Voor deze diensten is echter wel een abonnement nodig. Via de radio kan de race worden gevolgd via Grand Prix Radio. Deze radiozender is te beluisteren via Internet en DAB+.