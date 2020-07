Formule 1-seizoen alsnog van start en te volgen via Ziggo Sport

Komend weekeinde gaat het Formule 1-seizoen dan toch van start met de Grand Prix van Oostenrijk. Het gehele race-weekeinde is live te zien op Ziggo Sport en Ziggo Sport Totaal.

Corona

Door het coronavirus ging de eerste race van dit seizoen, die op 15 maart jl. gepland stond, niet door. Derhalve hebben de race-auto’s van de Formule 1 dit seizoen nog geen kilometer in competitieverband gereden. Daar komt de komende weekenden verandering in. Zowel dit weekeinde als volgend weekeinde wordt er in Oostenrijk geracet op de Red Bull Ring. Bij de wedstrijden mogen geen toeschouwers aanwezig zijn. Het evenement wordt natuurlijk wel uitgezonden op televisie.

Ziggo Sport

In Nederland kan er naar de Formule 1 gekeken worden via Ziggo Sport. Dit kanaal is zonder meerkosten te zien voor alle abonnees van Ziggo met digitale televisie op kanaal 14. Vandaag, vrijdag 3 juli, zijn de trainingen te zien. Zaterdag 4 juli is vanaf 15.00 uur de kwalificatie en zondag 5 juli vanaf 15.10 uur de race.

Ziggo Sport Totaal

Liefhebbers van de Formule 1 die geen abonnee zijn bij Ziggo kunnen terecht bij Ziggo Sport Totaal. Dit pakket aan sportzenders is via alle aanbieders als extra pakket te abonneren.

F1 TV Pro

In Nederland kan er ook naar de Formule 1 worden gekeken via de streamingdienst F1 TV Pro. Via de dienst F1 TV Pro kunnen abonnees alle wedstrijden van de Formule 1 live bekijken vanuit diverse cameraposities en 20 on-board camera’s. Daarnaast is het mogelijk om live mee te luisteren met board radio’s, is er informatie rond livetiming te raadplegen en kunnen oude races worden teruggekeken. Meer informatie via de website van de streamingdienst.

Grand Prix Radio

Via Grand Prix Radio kan de Grand Prix van Oostenrijk ook worden gevolgd. Meer informatie via Grand Prix Radio.

RTL

De races van de Formule 1 zijn dit jaar ook nog te zien via de Duitse commerciële televisiezender RTL. Deze zender is bij diverse digitale aanbieders te bekijken in het digitale basispakket. Vanaf volgend seizoen stopt RTL met het uitzenden van de Formule 1.

