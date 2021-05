FunX de hele week in het teken van de FunX DiXte 1000

Tot en met vrijdag 4 juni is de FunX DiXte 1000 2021 te horen op radiozender FunX. De lijst bevat de 1000 “vetste” tracks gekozen door de luisteraars van de radiozender.

Top 5

Maandag 31 mei worden tussen 08.00 en 08.30 uur de vijf populairste tracks bekendgemaakt. Hier kan dan nog tot vrijdag 4 juni 16.00 uur op gestemd worden via funx.nl en de FunX-app.

Uitzendingen

De FunX DiXte 1000 is op zaterdag 29 en zondag 30 mei te horen van 10.00 tot 19.00 uur. Van maandag 31 mei tot en met donderdag 3 juni wordt de lijst van 07.00 tot 20.00 uur uitgezonden. De ontknoping is op vrijdag 4 juni, dan is FunX DiXte van 07.00 tot 19.00 uur te volgen.

FunX DiXte 1000 Avondshow

Van maandag tot en met donderdag barst na de lijst tot middernacht de FunX DiXte 1000 Avondshow los, waarin de kennis en creativiteit van luisteraars én artiesten op de proef gesteld worden. De line up bestaat onder anderen uit Ronnie Flex, Cho, Selma Omari en de cast uit MocroMaffia.

Afterparty

Op vrijdag 4 juni wordt bekend wie er dit jaar op #1 staat! Na de ontknoping, die iets voor 19.00 uur plaatsvindt, volgt de DiXte 1000 Afterparty waarin luisteraars die op de #1 hebben gestemd in het zonnetje worden gezet.

Luisteren

De radiozender is in de vier grote steden te ontvangen via FM, landelijk via DAB+, diverse (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet. Meer informatie via de website van de radiozender.