De jury van de Lokale Media Awards heeft zeven presentatoren van lokale omroepen genomineerd voor de titel Presentatietalent van 2022. Deze talenten mogen deelnemen aan het nieuwe NLPO Talentenweekend en maken daarmee kans op de titel Presentatietalent van 2022.

“Kwaliteit”

De jury was volgens een persbericht van de NLPO (de overkoepelende organisatie van lokale- en streekomroepen in Nederland) ook dit jaar weer stevig onder de indruk van de kwaliteit van alle kandidaten. Uiteindelijk viel de keus op de zeven presentatoren die op het scherm of achter de microfoon het meest wisten te overtuigen.

Dit zijn de genomineerden in willekeurige volgorde:

Emma de Nooij (1Twente)

Nicky do Rosario (OPEN Rotterdam)

Daan Warnas (Slotstad RTV)

Tjerk van den Ende (SCHIE TV)

Maxime Cabo (Meer Vandaag)

Desi Bootsman (Radio Lelystad)

Carina Roemers (RTV NOF)

Vernieuwde opzet

In vergelijking met voorgaande jaren is de opzet van deze prijs compleet op de schop gegaan. Dit jaar is voorafgaand aan de uitverkiezing een speciaal NLPO-talentenweekend toegevoegd. Op 14 en 15 mei worden de genomineerden door verschillende trainers intensief gecoacht. Op zaterdag 14 mei is die training bij de NPO Campus, waar de audiovaardigheden worden getraind. Ook schuift er die dag een mystery guest aan tijdens de lunch om de talenten te inspireren. Op zondag 15 mei ligt de focus op de presentatie in beeld.

De ervaringen van het NLPO-talentenweekend neemt de jury mee in het uiteindelijke besluit wie de titel Presentatietalent van 2022 zal krijgen. De winnaar van de Lokale Media Awards 2022 worden op 10 juni bekendgemaakt tijdens de live uitreiking bij Beeld en Geluid in Hilversum.

