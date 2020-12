“Gigabit-internet op bijna 5,5 miljoen woonadressen beschikbaar”

Het aantal vaste woonadressen in Nederland waar consumenten de beschikking kunnen hebben over een downloadsnelheid van 1 Gbit/s bedraagt 5.490.000. Dat blijkt uit data die onderzoeksbureau Stratix op verzoek van brancheorganisatie NLconnect heeft verzameld.

“Gigabit-ready”

Tweederde van de huishoudens in Nederland is Gigabit-ready, zo blijkt uit onderzoek van Stratix. Volgens NLconnect is deze prestatie te danken aan de voortgaande uitrol van glasvezel tot in de woning en upgrades van kabelinternet met de DOCSIS 3.1 techniek. Het aantal vaste woonadressen waar +500 Mbps downloadsnelheid beschikbaar is ligt nog hoger, op 7.880.000 ofwel 96%.

Breedbanddoel

Met de dekking van Gigabit downloadsnelheden lijkt een belangrijk doel van de rijksoverheid gerealiseerd: in 2023 moet een grote meerderheid van de Nederlanders de beschikking kunnen hebben over een Gigabit verbinding. Johan ter Haar, managing partner Stratix: “Door VodafoneZiggo en andere exploitanten van kabelnetwerken zijn in de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet. KPN heeft het verglazingsprogramma drastisch opgeschaald en de planning aangescherpt, en in de grote en middelgrote steden wordt nu ook glasvezel uitgerold door T-Mobile, DELTA Fiber Nederland en andere partijen. Deze ontwikkelingen maken dat de aandacht nu daarheen verschuift, weg van de buitengebieden en kleinere woonkernen.”

De Gigabitkaart is te raadplegen via https://www.stratix.nl/gigabitkaart/

Afbeelding: