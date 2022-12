Sinds dinsdag kunnen 21.000 huishoudens en bedrijven in Soest kiezen voor internet van Ziggo met een downloadsnelheid van 1 Gigabit per seconde (Gbit/s). Daarmee rondt het telecombedrijf een landelijke operatie af die drie jaar geleden begon in Utrecht.

Werkzaamheden

Het bedrijf heeft in de afgelopen drie jaar stap voor stap ruim zeven miljoen huishoudens en bedrijven aangesloten op Gigabit-snelheden. Hiervoor vervingen Ziggo-monteurs 7,3 miljoen connectoren, 1,7 miljoen aansluitkabels en 441.000 versterkers in straatkasten door het hele land. Naast meer capaciteit en hogere up- en downloadsnelheden, is het hele netwerk nu ook nog stabieler.

Investeren

Jeroen Hoencamp, CEO van VodafoneZiggo: “De afgelopen jaren zien we dat onze klanten steeds meer data gebruiken voor communicatie en entertainment. We zijn continue online, vergaderen intensief via Teams en Zoom, streamen overal in huis films en series in HD en 4K en spelen geavanceerde online games. Onze technologie maakt dat mogelijk. Achter de schermen blijven we investeren en zorgen we dat de capaciteit en snelheid van ons netwerk meegroeit om aan die behoefte te voldoen. Eigenlijk zoals we dat al ruim twintig jaar doen.”

GIGA-abonnement

Ziggo’s abonnementsvorm ‘GIGA’ is er voor particulieren en de zakelijke markt. Voor consumenten bestaat het pakket uit: internet tot 1 Gbps download en 50 Mbps upload, het meest uitgebreide tv-zenderpakket via de interactieve Mediabox Next, Ziggo Movies & Series (Home of HBO), Ziggo Sport, Ziggo GO-app en een vaste telefoonaansluiting.