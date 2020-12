GLORY 76: Duel Badr Hari alleen te zien via betaalde livestream

Het kickboks-duel tussen Badr Hari en Benny Adegbuyi is zaterdagavond alleen via een betaalde livestream te zien. Het duel wordt niet op televisie uitgezonden. De wedstrijd maakt onderdeel van het evenement GLORY76. Het evenement wordt gehouden op een geheime locatie in Rotterdam.

Tot enkele maanden geleden lagen de uitzendrechten van alle duels van GLORY in handen van Talpa. Via Veronica en Kijk.nl waren de wedstrijden te zien. Talpa heeft echter het contract met GLORY opgezegd. Nu heeft SPIKE weer de rechten in handen. Het evenement GLORY76 zal echter niet te zien zijn via het reguliere televisiekanaal van SPIKE.

Liefhebbers van kickboksen kunnen zaterdagavond het evenement volgen via een betaalde livestream van SPIKE. De kickbokswedstrijd tussen Hari en Adegbuyi vindt plaats in het hoofdevenement dat begint om 21:00 uur. De exacte tijd dat Badr met zijn tegenstander de ring in stapt is niet bekend.

Tickets voor een livestream van de wedstrijd kunnen gekocht worden via spiketv-glory.nl. Deze website is echter sinds vrijdagavond al overbelast.

Meer informatie via: spiketv.nl/

When you find out #GLORY76 IS STILL ON!

We have received official approval to move forward with the event this Saturday.

Thank you WAKO, the Dutch National Olympic committee, and Fight Sport Authority for your support. pic.twitter.com/LR0OwQYv86

— GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) December 14, 2020