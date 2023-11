Zaterdagavond is het kickboks-evenement GLORY Collision 6 live te volgen op streamingdienst Videoland. Ook Rico Verhoeven zal zaterdag in de ring verschijnen.

Arnhem

GLORY Collision 6 wordt zaterdagavond 4 november gehouden in de Gelredome in Arnhem. Er staan diverse topgevechten op het programma waaronder het titelgevecht tussen Rico Verhoeven tegen Tariq ‘Cookie’ Osaro. Het evenement is geheel uitverkocht en dus zit de Gelredome zaterdagavond

vol met 20.000 kickboks-fans.

Programma

Naast het titelgevecht van Verhoeven staan er ook titelgevechten op het programma tussen Donovan Wisse en Michael Boapeah en het gevecht tussen Donegi Abena tegen Mo Touchassie. Het volledige programma van het evenement vind je hier. De zogenaamde Prelims wedstrijden, die om 17.00 uur beginnen, zijn te zien via Youtube. Het mainevent, vanaf 18.30 uur, is alleen te zien via Videoland.

Videoland

GLORY Collision 6 is op 4 november vanaf 18.00 uur live te streamen bij Videoland, met Mark Schaaf als presentator en Remy Bonjasky en Melvin Manhoef als analisten. De verwachting is dat de wedstrijd van Verhoeven rond 21.00 uur gaat starten.

