Het golftoernooi KLM Open 2023 is tot en met zondag live te volgen via Ziggo Sport. Ook is er een speciale radiozender in de lucht om het evenement te volgen. Het toernooi met een prijzengeld van $2.000.000 begint donderdag.

Bernardus Golf

Het KLM Open wordt gespeeld op het terrein van Bernardus Golf in Cromvoirt. De 103ste editie van het Dutch Open vindt plaats van donderdag 25 mei tot en met zondag 28 mei. Het KLM Open is een van de oudste toernooien van de European Tour.

Ziggo Sport

Het toernooi is de komende dagen uitgebreid te volgen via Ziggo Sport en Ziggo Sport Golf. Voor abonnees van kabelaar Ziggo is het toernooi op donderdag en vrijdag een groot deel van de dag te volgen via Ziggo Sport. De zender is zonder meerkosten te zien op kanaal 14. De finale wordt op zondag ook gedeeltelijk uitgezonden door de NOS via Studio Sport op NPO 1.

Ziggo Sport Totaal

Liefhebbers van golf zonder abonnement op Ziggo kunnen het toernooi volgen via Ziggo Sport Golf. De zender is onderdeel van het premium sportpakket Ziggo Sport Totaal. Dit pakket is af te nemen bij alle aanbieders zoals KPN, Online, T-Mobile, Canal Digitaal en Caiway.

KLM Open Radio

Speciaal voor het toernooi is er een officiële radiozender: de KLM Open Radio, die in Cromvoirt en omgeving te beluisteren is via 106,1 MHz FM en wereldwijd via een livestream. Via de zender is het het hele toernooi integraal te volgen. Er wordt live verslag gedaan vanuit de baan, waarbij je kunt luisteren naar leaderbord updates, interviews en reportages. Iedere toernooidag is de KLM Open Radio van half 10 ’s ochtends tot na binnenkomst van de belangrijkste flights in de lucht.