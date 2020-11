Golf: The Masters te volgen via Ziggo Sport Golf en BBC Two

Het prestigieuze golftoernooi The Masters is de komende dagen te volgen op Ziggo Sport Golf en bij de BBC op BBC Two.

Major

The Masters, dat de komende dagen wordt gespeeld op de Augusta National Golf Club in het Amerikaanse Augusta, is een van de vier Major golftoernooien. De andere drie Majors zijn: de US Open, het Brits Open en het Amerikaanse PGA Kampioenschap. Normaal wordt dit toernooi in april gehouden maar door de coronacrisis is het toernooi verplaatst naar het weekend van 12 tot en met 15 november.

Winnaar

De winnaar mag vijf jaar lang aan alle Majors (de Masters, het US Open, Brits Open en Amerikaanse PGA Kampioenschap) meedoen en levenslang aan de Masters. De winnaar gaat met bijna 2 miljoen euro naar huis toe.

Deelnemers

Deelnemers aan het toernooi zijn dit jaar onder andere Paul Casey, Tiger Woods, Ian Paulter, Lee Westwood, Phil Mickelson, Rory McIlroy , Jordan Spieth, Justin Rose en Brooks Koepka. Vorig jaar werd het toernooi gewonnen door Tiger Woods.

Ziggo Sport Golf

Op de betaalzender Ziggo Sport Golf wordt The Masters van donderdag tot en met zondag in zijn geheel live uitgezonden. Daarnaast zijn er via Ziggo Sport Docu beelden te zien vanaf de holes 11,12 en 13. Alle uitzendtijden vind je via de website van de sportzender.

BBC

Ook de Britse publieke televisiezender BBC besteedt aandacht aan het toernooi. Van donderdag tot en met zondag zijn elke avond de hoogtepunten te zien van de betreffende speeldag. De exacte uitzendtijden zijn te vinden op de website van de BBC. BBC Two is in HD-kwaliteit te zien bij onder andere Ziggo (kanaal 62) en KPN (kanaal 27)

Meer informatie via www.masters.com

Video:

Hole in one van Jon Rahm tijdens oefendag op The Masters