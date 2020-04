Gouden NL Award voor podcast ‘Verstrikt’ van Omroep Gelderland

Omroep Gelderland heeft de Gouden NL Award 2019 gewonnen met de podcast ‘Verstrikt’. Dit is vanmiddag bekend gemaakt door de jury van de NL Awards.

Zes regionale omroepen in de prijzen

Bij deze 18e editie zijn zes regionale omroepen in de prijzen gevallen: Omroep Brabant (twee keer), Omrop Fryslân, RTV Noord, Omroep Gelderland, Rijnmond en L1. De prijzen werden deze keer niet persoonlijk uitgereikt tijdens het NL Media Event; het jaarlijkse congres voor regionale programmamakers is afgelast vanwege de coronacrisis.

Minister Slob uit zijn lof voor regionale omroepen

De Gouden NL Award zou worden uitgereikt door minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media). Hij geeft vanuit Den Haag aan dat hij er natuurlijk graag bij geweest zou zijn, maar dat het gezien de omstandigheden is vervallen. “Ik ben ervan onder de indruk hoe regionale omroepen in deze tijd hun belangrijke en drukke taak vervullen om mensen in hun regio te informeren en te verbinden”, aldus Slob. “En ik ben opnieuw verheugd over de kwaliteit van de regionale producties die dit jaar zijn beloond met een NL Award.”

Gouden NL Award

Volgens juryvoorzitter Rein Tolsma voldeden alle genomineerden aan de gestelde criteria: goed gemaakt, onderscheidend in kwaliteit en creativiteit, met regionale relevantie en impact, journalistiek en informatief en bijzonder van vormgeving. Veel lof is er voor de winnaar van de Gouden NL Award. Maarten Dallinga van Omroep Gelderland maakte ‘Verstrikt’, een vijfdelige persoonlijke podcastserie over zelfmoord.

“Een precair onderwerp uitmuntend behandeld”, aldus Tolsma. “De maker toont kennis en zelfinzicht, betrokkenheid en voorzichtigheid. Deze serie is technisch vlekkeloos, integer, meeslepend, deskundig en persoonlijk. Wat ontzettend knap gemaakt.” Aan de Gouden NL Award is een geldprijs van € 2500,- verbonden.

De winnaars van de NL Awards 2019 per categorie:

EIGEN NIEUWS: RTV Noord – Gasdossier: de NAM dreigt gaskraan dicht te draaien

JONG TALENT: Riël Linssen van L1

DOCUMENTAIRE: Omroep Brabant – Schapenheld

RADIOPROGRAMMA: Omroep Gelderland – Verstrikt

ONLINE PROJECT: Omrop Fryslân – Jennifer to the Max

TV-PROGRAMMA: Rijnmond – FC Rijnmond

CROSS-/TRANSMEDIAAL PROJECT: Omroep Brabant – Brabant Bevrijd

GOUDEN NL AWARD: Omroep Gelderland – Verstrikt

Meer informatie via website Stichting RPO.

