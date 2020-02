Regionale omroepen: nominaties NL Awards 2019 bekend

Vandaag zijn de nominaties bekendgemaakt voor de NL Awards, de jaarlijkse onderscheidingen voor de beste producties van de regionale omroepen. De winnaars zullen op woensdag 25 maart bekend worden gemaakt tijdens het NL Media Event. Minister Arie Slob zal bij die gelegenheid de Gouden NL Award uitreiken.

Breed scala

De lijst met genomineerden biedt opnieuw een breed scala aan eigen nieuws, duiding, documentaires en online producties uit de regio. Genomineerd zijn onder meer items over het moeilijke bestaan van een Brabantse schaapsherder, de allereerste radio-uitzending in West Europa die honderd jaar geleden plaatsvond in een Fries dorpje, Gelderse dieren die kunnen worden gevolgd via een livestream en een voetballer die landelijk in het nieuws is maar ervoor kiest om juist bij Rijnmond zijn verhaal te doen.

Eenentwintig nominaties

In totaal zijn dit jaar eenentwintig radio- en tv-programma’s, online projecten en journalisten genomineerd, verdeeld over de categorieën ‘Eigen Nieuws’, ‘Jong Talent’, ‘Documentaire’, ‘Radioprogramma’, ‘Online Project’, ‘TV-programma’ en ‘Cross-/Transmediaal’. Omroep Brabant en Omrop Fryslân zijn dit jaar uitschieters met ieder vijf nominaties.

Uitreiking

De NL Awards worden op woensdag 25 maart a.s. uitgereikt in Hotel Theater Figi in Zeist, tijdens het jaarlijkse NL Media Event. Het NL Media Event wordt georganiseerd door de Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO), het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de regionale publieke omroep in Nederland.

Gouden NL Award

Alle prijswinnaars dingen mee naar de categorieoverstijgende Gouden NL Award. Hieraan is een geldprijs van € 2500,- verbonden. Vorig jaar ging deze onderscheiding naar Omroep Brabant, voor hun onderzoek naar zelfmoordpoeder dat vrij verkrijgbaar is op internet.

Alle nominaties vind je hier.

