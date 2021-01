Gouden RadioRing breidt uit met prijs voor beste podcast

Bij het Gouden RadioRing Gala wordt dit jaar een nieuwe prijs uitgereikt: de Gouden Podcast. Dit is de prijs voor de beste podcast van 2020. Dit heeft de AVROTROS bekend gemaakt bij het opengaan van de stembus voor de RadioRingen.

Gala

Op donderdag 28 januari presenteert 3FM-dj Rob Janssen de 15e editie van de belangrijkste radioprijzen van het jaar. De uitzending hiervan vanuit Theater Gooiland in Hilversum is live te volgen via YouTube. “Geen overvolle zaal en drukke rode loper dit keer, maar een intieme avond met alleen presentator Rob Janssen, de genomineerden en de uitreikers. Het wordt een editie waarin de luisteraar centraal staat“, aldus AVROTROS.

Ringen

In het NPO Radio 2- en AVROTROS-programma Aan De Slag! zijn vandaag de stembussen geopend. Net als elk jaar kan er gestemd worden op het favoriete radioprogramma (de Gouden RadioRing) en favoriete radiopresentator en -presentatrice (de Zilveren RadioSterren). Dit jaar wordt er een nieuwe publieksprijs aan dit rijtje toegevoegd, namelijk de prijs voor beste podcast van het jaar (de Gouden Podcast). De eerste stemronde sluit 15 januari aanstaande.

“Podcast is niet meer weg te denken”

“Podcasts zijn niet meer weg te denken uit het huidige media- en radiolandschap en de populariteit ervan blijft maar stijgen. Daarom is besloten om deze nieuwe publieksprijs in het leven te roepen.“, aldus AVROTROS in een persbericht.

Publieksprijzen

Tijdens de uitreiking op 28 januari worden naast de vier publieksprijzen ook de winnaars van de Marconi Awards bekendgemaakt. Deze juryprijzen bestaan uit de Oeuvre Award, de Aanstormend Talent Award en de Beste Zender Award.

Meer informatie via de website van AVROTROS.

