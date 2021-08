Grand Prix Radio te horen via FM tijdens Grand Prix van België

Grand Prix Radio is volgend weekeinde te beluisteren via de FM rond het circuit van Spa-Francorchamps. Daarnaast komt de radiozender met live-uitzendingen vanaf het circuit via een speciale studio, aldus de radiozender via haar website.

FM

Grand Prix Radio heeft ook dit jaar het exclusieve recht gekregen om de Formule 1 Grand Prix van België live vanaf locatie via een FM-frequentie uit te zenden. “Vanaf vrijdag 27 augustus 8.00 uur tot en met zondag 29 augustus 20.00 uur hoor je ons live op en rond circuit Spa-Francorchamps via de frequentie 92.0 FM.“, aldus de radiozender.

Op de hoogte

In het verleden heeft Grand Prix Radio ook al diverse keren uitgezonden via de FM tijdens de Grand Prix van België. De radiozender kan op deze manier veel landgenoten bereiken die toeschouwer zijn tijdens de Formule 1 Grand van België. Zowel de kwalificatie op zaterdag als de race op zondag – met het Ziggo Sport-commentaar van Olav Mol – is live te volgen via de radiozender.

Online

Naast de FM-frequentie is Grand Prix Radio uiteraard ook te beluisteren via de Internet. Door het grote succes van de FM-frequentie van de afgelopen jaren wordt er in 2021 groots uitgepakt vanaf locatie. “Dit jaar zijn de dj’s namelijk ook te zien via visual radio in de app en via de website. In de visual radio-studio pal naast de baan in Blanchimont bij het Kart Center op het circuit van Spa-Francorchamps komen gasten langs. Zo zullen onder andere Humberto Tan, zangeres/presentatrice

Nance en diverse Nederlandse coureurs aanschuiven.“, aldus de radiozender.