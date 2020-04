Grolloo Radio van Johan Derksen krijgt onderdak bij JUKE

Grolloo Radio, de online radiozender van Johan Derksen, is vanaf nu te beluisteren via JUKE. JUKE is het radio- en podcastplatform van Talpa.

Grolloo Radio is al enige tijd actief op Internet. De radiozender begon in augustus van het vorig jaar met haar uitzendingen via Internet. Grolloo is de woonplaats van de presentator en muziekliefhebber. De radiozender is vanaf nu ook te beluisteren via JUKE.

Café Genee

Johan Derksen is niet de eerste presentator van het voetbalpraatprogramma Veronica Inside met een eigen radiozender op JUKE. Eerder al is Wilfred Genee gestart met Café Genee via het platform van Talpa.

Blues, country, jazz en rock

Daar waar Wilfred zich vooral richt op het levenslied zal Johan zich voornamelijk richten op blues, country, jazz,en rock muziek: ‘Ik vind het verschrikkelijk dat de originele muziekstijlen zoals blues, country, rock en jazz niet meer op de radio gedraaid worden. Er zitten allemaal arrogante kwalletjes achter een bureau die noemen zich muzieksamensteller. Want die domme diskjockey’s mogen wel schijtlollige grapjes maken maar niet hun eigen plaatjes uitkiezen.‘, aldus Derksen op de website van Veronia Inside.

“Doelgroep 50+ wordt niet bereikt”

Johan is van mening dat de muzieksamenstellers van tegenwoordig de doelgroep 50+ niet bereikt. En daarom heeft hij zelf alle nummers uitgekozen en ook al voor anderhalve maand voorgeprogrameerd: ‘Het is 24 uur lang te beluisteren op internet. En ik heb al voor anderhalve maand voorgeprogrameerd, dat is best een hoop werk.”, aldus Derksen.

