Providers Caiway en Delta kampen met een grote landelijke storing. Klanten kunnen hierdoor geen gebruik maken van Internet, televisie en telefonie.

Landelijk

De aanbieders geven aan dat het gaat om een landelijke storing waarbij zowel diensten via coax als glasvezel last van hebben. Het is nog niet bekend wanneer de storing is opgelost.

Updates

Caiway en Delta houden via een speciale pagina’s op hun website de klanten op de hoogte van de storing.

