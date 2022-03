Een deel van Amsterdam kan geen gebruik maken van de diensten van Ziggo. De storing vanwege een kapotte glasvezelkabel begon vrijdagavond en is in de nacht van zaterdag op zondag opgelost.

Deel Amsterdam

Onder andere in delen van Amsterdam Zuid, Oost en West kampt de provider met een storing vanwege kapotte glasvezelkabel. De kabels zijn vermoedelijk tijdens werkzaamheden van een andere

partij kapot geraakt. De provider laat tegenover regionale omroep NH weten dat er zes glasvezelkabels kapot zijn gegaan en dat het ingewikkeld is om die kabels snel te repareren.

“Tijdrovende klus”

“Het is een tijdrovende klus. Maar we hebben de juiste experts op locatie om de klus te klaren“, aldus een woordvoerder van VodafoneZiggo tegenover de regionale omroep. De woordvoerder benadrukt dat het niet om alle Amsterdamse Ziggo-klanten gaat, maar om een deel. Om hoeveel klanten het gaat kan het bedrijf niet zeggen.

Via de website van Ziggo wordt een liveblog bijgehouden over de storing in Amsterdam.

Update: de storing is in de nacht van zaterdag op zondag opgelost: “De glasvezelkabels zijn vannacht gerepareerd en de storing is voorbij. Alles werkt weer zoals het hoort. Heb je nog haperend beeld of slecht internet? Haal dan de stekker van het modem uit het stopcontact en steek die na een minuut weer terug. Na een half uurtje werkt alles weer.”, aldus Ziggo