Hallokids Radio begonnen met uitzendingen via Internet

Vandaag zijn de uitzendingen van Hallokids Radio van start gegaan via Internet. De zender brengt een mix van hedendaagse popmuziek afgewisseld met de leukste kidshits.

Radio met, voor en door jou

“Radio met, voor en door jou”, is de missie van de nieuwe radiozender. “Je kunt onder andere liedjes aanvragen, de groetjes doen en natuurlijk geven we ruimte voor de belangrijkste dag van het jaar: De Verjaardag! Maar we gaan nog een stapje verder. Kinderen en ouders kunnen zich vanaf nu via de website aanmelden bij de Hallokids Club. Het bijzondere is dat je dan ook echt mag meebepalen over de vorm en inhoud van de zender!“, aldus de radiozender.

Initiatief

Hallokids Radio is een initiatief van Mayoni Oosterhoff en Arnoud Schellenberg. Deze DJ’s waren eerder betrokken bij Efteling Kids Radio. Efteling Kids Radio heeft eerder dit jaar besloten om de gepresenteerde uitzendingen te schrappen. Mayoni en Arnoud besloten daarom hun eigen radiozender via Internet te starten: Hallokids Radio.

Ondersteuning

De DJ’s worden ondersteund door onder meer Daan van Leeuwen (voormalig programmadirecteur van Disney Channels Nederland en België en tegenwoordig consultant op het gebied van kids & family entertainment). Ook DJ en podcastspecialist Sander de Heer geeft advies bij dit project.

Luisteren

Luisteren kan per vandaag via www.hallokidsradio.nl en hallokidsradio.be. Vanaf maandag 3 mei gaat de reguliere programmering van start. Zo is er elke schooldag van 6:00 tot 9:00 uur de ochtendshow op Hallokids Radio te horen met DJ Arnoud en DJ Mayoni.

Sociale media: