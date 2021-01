Efteling Kids Radio stopt met gepresenteerde programma’s

Radiozender Efteling Kids Radio stopt per 1 april met gepresenteerde programma’s en schakelt helemaal over op een programmering met non-stop muziek.

Efteling Kids Radio

Efteling Kids Radio is de radiozender van pretpark de Efteling in Kaatsheuvel. De radiozender begon haar uitzendingen onder de naam Efteling Radio in 2008 en is in maart 2015 verder gegaan onder de naam Efteling Kids Radio. De radiozender is momenteel alleen te horen via Internet en diverse (digitale) radiopakketten. In het verleden heeft de radiozender ook uitgezonden via de FM en DAB+.

Einde gepresenteerde programma’s

Een woordvoerder van het pretpark bevestigt tegenover website Loopings.nl dat de radiozender stopt met het uitzenden van gepresenteerde programma’s. “De focus zal nog meer op muziek voor jonge kinderen komen te liggen en liveshows gaan uit de programmering. Aankomende periode wordt die invulling concreter gemaakt“, aldus een woordvoerder tegenover de website.

DJ’s

Bij de radiozender zijn momenteel onder andere de DJ’s Arnoud Schellenberg, Mayoni Oosterhoff, Tessa Mol, Mark van Poppel en Marjolein Vos-Monsieurs actief.