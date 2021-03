Halve finales TOTO KNVB Beker live op radio en tv

Deze week staan de halve finales van de TOTO KNVB Beker op het programma. De wedstrijden zijn live te volgen via radio en tv.



KNVB Beker

De KNVB beker bestaat uit zeven speelronden met een knock out-systeem. Deze week worden de halve finales gespeeld van het bekertoernooi. Op zondag 18 april wordt in de Rotterdamse Kuip de finale gespeeld van het bekertoernooi.

Wedstrijden

Dinsdagavond wordt de wedstrijd Vitesse-VVV Venlo gespeeld in Arnhem. Woensdagavond staat SC Heerenveen-Ajax op het programma. Op beide avonden wordt er om 21.00 uur afgetrapt.

Televisie

Beide wedstrijden zijn te volgen via het ‘open kanaal’ van FOX. FOX is te vinden op kanaal 11 of 14 van het digitale basispakket. Daarnaast zendt ESPN beide wedstrijden uit de halve van de KNVB Beker live uit.¬†

NPO Radio 1

De bekerwedstrijden zijn ook te volgen op de radio bij NPO Radio 1 in het radioprogramma Langs de Lijn en Omstreken van de NOS en EO. NPO Radio 1 is te ontvangen via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.