Hans Kraay Jr. is de komende drie seizoenen exclusief te zien bij ESPN. Ook voegt ESPN twee nieuwe programma’s toeaan de programmering.

“Ontzettend op mijn plek”

Lang hoefde hij niet lang na te denken toen de contractverlenging ter sprake kwam, zegt Kraay Jr.: “Ik voel me ontzettend op mijn plek bij ESPN want waar anders analyseer je op vrijdag de linksback van Helmond Sport, interview je op zaterdag de trainer van PSV en zit je zondagochtend in ‘Goedemorgen Eredivisie’ naast de bondscoach?”

Podcast ‘Fresia en Milan parkeren de bus’

Met de start van het nieuwe seizoen introduceert ESPN twee gloednieuwe programma’s. Iedere dinsdag na een Eredivisieweekend duiken Milan van Dongen en Fresia Cousiño Arias hun eigen voetbalbus in met een (hoofdrol)speler uit het Nederlandse voetbal. Het interview wordt als podcast gepubliceerd onder de naam ‘Fresia en Milan parkeren de bus’ en daarnaast zijn de video-opnames van het interview te zien op tv.

‘De Voetbalkantine’

Op zondag 21 augustus start het nieuwe zondagmiddagprogramma ‘De Voetbalkantine’. Wouter Bouwman – die zich deze zomer bij het team van ESPN voegde – gaat het programma presenteren samen met podcastmaker en voetbalcultuurconnaisseur Yordi Yamali. Met verschillende gasten bespreken ze de voetbalactualiteit en alles wat voetbal zo mooi maakt. Ook komen de mooiste momenten van het weekend voorbij uit de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en Azerion Vrouwen Eredivisie.

Bouwman: “Ik vind het heel tof dat we de vrijheid hebben gekregen om een compleet nieuw programma op de Eredivisiezondag te maken. Yordi Yamali en ik concentreren ons op voetbalcultuur, verhalen uit de kleedkamer en al het andere dat voetbal zo mooi maakt. ‘De Voetbalkantine’ wordt een mooie aanvulling op het meer voetbalinhoudelijke ‘Eredivisie op Zondag’, dat tegelijkertijd op een ander ESPN-kanaal te zien is.”