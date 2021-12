Per januari verdwijnt een groot deel van de series van HBO uit het aanbod van het aanvullende pakket Ziggo Movies & Series (X)L. Dit maakt Ziggo bekend op haar website.

Niet langer ‘The Home of HBO’

HBO lanceert in 2022 haar eigen streamingdienst ‘HBO Max’. Daarom zijn de meeste HBO-series en films vanaf 1 januari 2022 niet langer onderdeel van het Movies & Series (X)L-pakket. Dit betekent dat populaire series als Chernobyl en Game of Thrones en absolute klassiekers als Band of Brothers, The Sopranos en The Wire vanaf januari niet meer via Ziggo zijn te bekijken.

Klein aanbod HBO-series

Niet alle series en films van de Amerikaanse dienst HBO verdwijnen bij Ziggo: The Nevers, Mare of Easttown, The White Lotus, Succession seizoen 3 en Insecure seizoen 5 blijven voorlopig nog te zien via Ziggo.

Nieuw aanbod met ViacomCBS

Ziggo komt vanaf januari 2022 met een nieuw aanbod voor haar on-demand dienst Movies & Series (X)L. Hiervoor heeft de aanbieder een overeenkomst gesloten met ViacomCBS. “Hieronder vallen iconische filmklassiekers van Paramount Pictures en ook populaire series van SHOWTIME® en CBS Studios zoals Ray Donovan en Dexter, nieuwe en exclusieve series zoals American Rust en exclusieve seizoenen van City on a Hill en Evil“, aldus Ziggo.

Aanbod

In het nieuwe aanbod vallen onder andere de volgende series: Dexter, Ray Donovan, Californication en The Affair. Op een later tijdstip worden ook films bekendgemaakt die binnen het nieuwe aanbod vallen.

Meer informatie over de vernieuwing van het pakket Movies & Series (X)L vind je hier.