Per 1 juni treedt Henk Lemckert (52) in dienst van de regionale Omroep West in Zuid-Holland en de lokale Haagse Omroep als beoogd opvolger van directeur Gerard Milo die per 1 september met pensioen gaat. Lemckert is momenteel directeur bij Omroep Brabant.

Geen onbekende

Henk Lemckert is geen onbekende in de wereld van de regionale omroepen en heeft vele jaren ervaring in de mediabranche. Ooit werkzaam bij Radio West is hij sinds 2008 werkzaam bij Omroep Brabant als respectievelijk Hoofdredacteur, Directeur/Hoofdredacteur en de laatste 3 jaar als Directeur. Voordat Lemckert naar Brabant vertrok was hij adjunct Hoofdredacteur bij RTV Noord-Holland.

“Mooie stap”

”Ik ben ontzettend blij met deze mooie stap. Omroep West is een sterk merk in een uitdagend gebied. Ik verheug me erop om samen met alle medewerkers nieuwe stappen te zetten om het succes verder uit te bouwen” aldus Henk Lemckert in een persbericht.

Pensioen

Gerard Milo treedt officieel 1 september uit dienst om van zijn pensioen te gaan genieten na bijna 17 jaar directeurschap bij Omroep West. Milo kwam in 2004 bij Omroep West toen deze bijna failliet was. Inmiddels is de omroep al ruime tijd financieel gezond. “Ik draag de omroep straks met een gerust hart aan Henk Lemckert over. Henk heeft veel ervaring en bewezen van iets goeds iets nog beters te kunnen maken.”, aldus Milo.

Opspraak

Gerard Milo kwam in 2016 in opspraak in verband met het omzetten van een bonus naar een vaste vergoeding. Hierdoor was er grote onrust bij de regionale omroep en vertrok de populaire presentatrice Debby Roukens tijdelijk bij de omroep.