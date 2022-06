In juni zijn weer een aantal digitale televisiezenders beschikbaar in het digitale basispakket die normaal onderdeel uitmaken van een aanvullend pakket.

Zender van de Maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Stingray I-Concerts

Bij aanbieder T-Mobile is Stingray I-Concerts de zender van de maand. “Op deze zender zijn de beste concerten en muziekdocumentaires te zien van de populairste artiesten. Met voor ieder wat wils, van Rihanna tot Coldplay en van de Foo Fighters tot David Bowie. Je hoeft de deur dus niet meer uit voor liveoptredens. Maak kennis met deze muziekzender op kanaal 18“, aldus T-Mobile.

Horse & Country TV

Bij Kabelnoord is de televisiezender Horse & Country TV de zender van de maand in de maand juni. De zender is de hele maand te zien via kanaal 13 van het digitale basispakket. “Met Horse & Country TV geniet je 24-uur per dag van de beste internationale hippische sportwedstrijden en programma’s over paarden, trainers en topruiters. Ook zie je reportages voor fokkers, gebruikers en recreatieve ruiters. De zender bestaat uit een mix van Nederlands gesproken en ondertitelde lokale en internationale programma’s“, aldus Kabelnoord. Normaal maakt de zender onderdeel uit van het aanvullende pakket Maximaal.

VOX

Bij aanbieder SKV uit Veendam is de Duitse commerciële televisiezender VOX de zender van de maand. De zender is in juni te zien via kanaal 62 en 999. “VOX is een commerciële televisiezender in Duitsland. Het behoort tot de RTL Group. De zender zendt voornamelijk BBC Exclusive documentaires uit, documentaires gemaakt door Duitse productie maatschappijen en Amerikaanse series en films“, aldus SKV. Normaal maakt de zender onderdeel uit van het Extra-pakket.

KPN en Ziggo

Eerder was al bekend geworden dat bij aanbieder KPN de muziekzender MTV 80’s de Zender van de Maand is in de maand juni. Bij aanbieder Ziggo zit het premiumkanaal Ziggo Sport Tennis tijdelijk in het digitale basispakket.