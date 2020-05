Iconische hitlijst de Verrukkelijke 15 keert terug bij NPO Radio 2

Rob Stenders en Leo Blokhuis brengen de iconische hitlijst de Verrukkelijke 15 uit de jaren ’80 terug op de radio. Komende nacht is de lijst te horen op NPO Radio 2 tussen 00.00 en 02.00 uur.

Samengesteld door de luisteraars

In de Verrukkelijke 15 wordt een hitlijst van vijftien platen gedraaid. De lijst wordt door luisteraars samengesteld aan de hand van een uitgebreid keuzemenu en telt niet af naar nummer één, maar gaat er juist mee van start.

“Smaakmaker”

Rob: ‘In een te ver verleden stond de Verrukkelijke 15 te boek als smaakmaker. Ik was groot fan van oer-presentator Jeroen Soer en het programma zelf, en liet me er vaak muzikaal door beïnvloeden. Later had ik de eer om de Verrukkelijke 15 zelf te mogen presenteren en binnenkort mag ik dat grote genoegen andermaal smaken. Samen met collega muziekminnaar Leo Blokhuis en de luisteraars van Radio 2, hopen we van de Verrukkelijke 15 weer het pareltje van de hitlijstjes te maken, en net als toen vele smaken te verrijken.’

“Podium voor nieuw talent”

Leo: ‘Het mooie aan de hitlijst vind ik dat het ook nieuw talent een podium biedt, zowel uit Nederland als daarbuiten. En los van het programma is Rob toch wel de man van de iconische duo’s: eerst met Jeroen van Inkel en nu met mij. Dat vind ik heel eervol. Rob is de belichaming van liefdevolle muziek en ik kijk er dan ook erg naar uit om dit avontuur samen met hem aan te gaan.’

Luisteren

De eerste uitzending is komende nacht te horen tussen 00.00 en 02.00 uur bij BNNVARA op NPO Radio 2. Het programma kan worden teruggeluisterd op de website van NPO Radio 2 en in de Verrukkelijke 15 Podcast.

Website: https://verrukkelijke15.nl/

Sociale media: