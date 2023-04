Vanaf 14 april is de Ierse radiozender RTE1 niet meer te ontvangen via de lange golf-frequentie 252 kHz.

Stopzetten

Al in 2014 waren er plannen om de uitzendingen via de lange golf stop te zetten van de Ierse radiozender RTE Radio 1. Dit plan stuitte toen op veel verzet van Ieren in Engeland. De Ierse omroep geeft aan dat de energiekosten voor de zender te hoog worden. Momenteel kost het in de lucht houden van de zender £250.000 per jaar en volgend jaar verwacht de omroep dat de kosten oplopen tot £ 400.000. Na 14 april kan de radiozender in Engeland worden beluisterd via Freesat, Sky, Virgin Media en Internet. In Ierland is de radiozender ook te beluisteren via de FM.

Geschiedenis

Vanuit Ierland is de afgelopen jaren door onder andere Atlantic 252, TeamTalk 252 en RTE Radio 1 uitgezonden middels de krachtige lange golf zender op 252 kHz. De zender is ook in Nederland en België te beluisteren.

De Ierse omroep RTE heeft een speciale website beschikbaar gemaakt over het stopzetten van de uitzendingen van RTE Radio 1 via de lange golf.