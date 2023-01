In het nieuwe jaar zijn diverse radiozenders gestopt met hun uitzendingen op de lange golf en middengolf.

Lange golf

Vanuit Luxemburg zijn de sinds 2 januari 2023 de uitzendingen gestopt. Radiozender RTL heeft besloten om haar uitzendingen via de lange golf-frequentie 234 kHz te staken. Oorzaak zijn volgens de radiozender de stijgende energieprijzen en het feit dat er steeds minder via de lange golf geluisterd wordt naar de radiozender.

De radiozender had besloten het zendvermogen terug te schroeven en de uitzendtijden te beperken via de lange golf. De zender staat in Luxemburg maar de uitzendingen van RTL zijn gericht op Frankrijk. Alternatieven zijn FM, DAB+ en Internet. Eerder al besloten Europe 1, RMC en France Inter hun uitzendingen via de lange golf te beëindigen.

Slowakije

In Slowakije is de publieke omroep RTVS gestopt met uitzendingen via de middengolf. De omroep had afgelopen jaar al een aantal steunzenders op de middengolf uit de lucht gehaald. Sinds 1 januari zijn ook de uitzendingen van NE Košice op 702 kHz en NE Nitra op 1098 kHz gestaakt.

Nederland

In Nederland wordt er via de middengolf alleen uitgezonden met laagvermogen middengolfzenders. Ook hier hebben een aantal radiozenders aangegeven te stoppen met hun uitzendingen. Zo is United AM op 1008 kHz gestopt met haar uitzendingen. Een overzicht van de vergunningen van middengolfzenders in Nederland vind je hier.

Video:

Laatste 10 minuten van de uitzendingen van RTL via 234 kHz.