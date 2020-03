Langegolf wordt steeds stiller: RMC staakt uitzendingen

Sinds zaterdagmiddag heeft Radio Monte Carlo (RMC) haar uitzendingen gestaakt via de langegolffrequentie 216 kHz.De radiozender had de uitschakeling al aangekondigd voor eind maart.

Langegolfzender uitgeschakeld

Radio Monte Carlo zond haar programma RMC tot gistermiddag uit via een sterke langegolfzender in het Zuid-Franse Roumoules. Door het hoge vermogen waren de uitzendingen ook in Nederland eenvoudig te ontvangen. De langegolfzender zond overdag uit met een vermogen van ongeveer 1500 kiloWatt. In de nachtelijke uren werd dit vermogen teruggeschroefd naar een kleine 1000 kiloWatt.

Besparing

Met het uit de lucht halen van de langegolfzender wil RMC 600.000 euro per jaar besparen. De radiozender RMC is in grote delen van Frankrijk te ontvangen via FM. Daarnaast wil de radiozender zo spoedig mogelijk ook gaan uitzenden via DAB+ in Frankrijk. Daarnaast is de radiozender wereldwijd te beluisteren via Internet.

Stiller

Naast France Inter en Europe1 is RMC de derde Franstalige radiozender die haar uitzendingen via de langegolf heeft gestaakt in een paar jaar tijd. Momenteel is nog wel het Franstalige RTL te horen op de langegolf op 234 kHz.

Daarnaast zijn in Nederland ook de uitzendingen van BBC Four (198 kHz) en RTE/Ierland (252 kHz) goed te ontvangen. RTE heeft onlangs nog besloten haar uitzendingen via de langegolf voorlopig te continueren.

