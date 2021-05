Vanavond is de Indy 500 live te zien via Ziggo Sport en Ziggo Sport Totaal. Aan ‘The Greatest Spectacle in Racing’ doet dit jaar ook de Nederlander Rinus van Kalmthout (Rinus VeeKay) mee.

105e editie

Vanavond wordt de 105e editie van de Indianapolis 500 verreden op de Indianapolis Motor Speedway. In 1990 en 1997 werd deze ‘race der races’ gewonnen door de Nederlandse Arie Luyendyk. De Nederlander Rinus van Kalmthout heeft zich als derde gekwalificeerd voor de race en maakt dus ook kans op de overwinning.

Ziggo Sport

De race is vanavond live te zien op Ziggo Sport. Dit sportkanaal is zonder meerkosten beschikbaar voor abonnees van de aanbieder met digitale televisie op kanaal 14. De voorbeschouwing begint rond 17.30 uur. De race zelf gaat rond 18.45 uur van start.

Liefhebbers van deze race zonder abonnement bij Ziggo kunnen terecht op Ziggo Sport Totaal. Daar wordt de race uitgezonden op kanaal Select en Racing. Ziggo Sport Totaal is via alle aanbieders van digitale televisie als aanvullend pakket af te nemen. Meer informatie op de website van de sportzender.

