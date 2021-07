“Internet in Nederland is duur en wordt steeds duurder”

Internet in Nederland is duur in vergelijking met andere Europese landen en het wordt steeds duurder. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond en het Belgische Test Aankoop.

Onderzoek

Belgische onderzoekers vergeleken de prijzen van internet only-abonnementen van minimaal 100 Mbps met een looptijd van minimaal 2 jaar in 8 Europese landen. In België kost zo’n abonnement het meest: gemiddeld €48 per maand. Maar ook Nederland is duur, want daar betalen consumenten gemiddeld €41 per maand. Spanje is met €25 per maand het goedkoopst. En ook in Frankrijk zijn consumenten voordelig uit. Zij betalen gemiddeld €27 per maand.

Nederland

Onderzoekers van de Consumentenbond vergeleken de prijzen van internet only-abonnementen van 20 Nederlandse providers met elkaar. Daarbij hielden ze rekening met kortingen en eenmalige en vaste kosten, zoals aansluitkosten of maandelijkse bijdragen voor apparatuur en verrekenden deze in de prijs.

Internet only-abonnementen

Internet only-abonnementen zijn het duurst bij XS4All en Solcon. Zij vragen respectievelijk €47,65 en €46,75 per maand voor 100 Mbps. KPN zit daar met €45,40 net onder. Budget Alles-in-1 is met €29 per maand het goedkoopst.

“Steeds duurder”

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, vreest dat internet steeds duurder wordt: ‘KPN en Ziggo hebben het netwerk grotendeels in handen, dus zij beheersen zo’n beetje de markt. Echte concurrentie is er veel te weinig. En dat is slecht voor consumenten.’